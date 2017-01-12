Bm: 'Suriye'de Ateşkese Büyük Oranda Uyuluyor'





Birleşmiş Milletler Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde ilan edilen ateşkese büyük oranda uyulduğunu açıkladı.



BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, yaptığı açıklamada, ancak kuşatma altında bulunan ve gıdaları bitmek üzere olan bölgelere hala insani yardım ulaştırılamadığını belirtti.



Öte yandan muhaliflerin kontrolü altındaki İdlib'e savaş uçakları tarafından hava saldırısı düzenlenirken, son bir gün içinde en az 22 kişinin öldüğü iddia edildi.



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Suriye rejim güçlerinin başkent Şam'a da su sağlayan ve kuşatma altındaki Barada Vadisi'ndeki köylere operasyonları sürdürdüğü de gelen bilgiler arasında.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye'deki ateşkesle ilgili bir telefon görüşmesi yaptığı, cumhurbaşkanlığı kaynaklarından bildirildi.



Bununla birlikte Türkiye ordusu'nun Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Al Bab'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor.



Örgütü büyük yığınak yaptığı kent havadan ve karadan bombalanırken, yetkililerden alınan bilgilere göre Al Bab'ın üç tarafı da kuşatılmış durumda.



Genel Kurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "DEAŞ terör örgütüne ait 40 hedef Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları tarafından imha edildi, 22 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi" denildi.



Bununla birlikte Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleri ve muhalifler arasında uzlaşma sağlamak amacıyla, Türkiye ve Rusya'nın 23 Ocak'ta Astana'da düzenlemeyi planladığı toplantının ön hazırlıkları sürüyor.



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Tags: Ateşkes Suriyede büyük uyuluyor Suriye Suriyede iç savaş BM: oranda ateşkese Gepost: 12 januari 2017