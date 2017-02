BM Raportörü'nden Bmgk'ya İsrail Çağrısı

Birleşmiş Milletler'in (BM) işgal altındaki Filistin topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı konut inşa etme kararını durdurma çağrısında bulundu.



Özel Raportör Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Yahudi yerleşimciler için 3 bin yeni konut inşa etme kararıyla BMGK'nın yerleşim yeri inşasının durdurulmasını öngören 2334 sayılı yasasına meydan okuduğunu ve reddettiğini belirtti.



"İsrail, uluslararası toplumun Konsey'in kararının uygulanması için önemli bir adım atmayacağını anlaması durumunda, yerleşim projesine kararlı bir şekilde yoğunlaştırarak devam edecek." uyarısında bulunan Lynk, işgal edilen toprakların ilhak edilmesinin uluslararası hukukun şiddetli bir ihlali olduğunu kaydetti.



Lynk, BMGK'yı İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı konut inşa etme kararını durdurmaya davet ederek, "Güvenlik Konseyi'nin kararı çok açık." ifadesini kullandı.



İsrail'e de Kudüs'ün doğusu da dahil işgal altındaki Filistin toplarındaki tüm yerleşim faaliyetlerini derhal ve tamamen sona erdirme çağrısında bulunan Lynk, söz konusu faaliyetlerin Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkına ciddi bir tehdit oluşturduğunu bildirdi.



İsrail hükümeti önceki gün, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 3 bin yeni konut inşasının onayladığını duyurmuştu.



Hükümet geçen hafta da yine Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesini onaylamıştı.



Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da da 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.