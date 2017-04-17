BM'nin Yemen Yaptırımları Raporu

Yemen'de devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in liderliğini yaptığı Genel Halk Kongresi (GPC), Salih'in iktidarda kaldığı 33 yılda değeri 30 ila 60 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen mal varlığı biriktirdiğini öngören ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunulan rapora itiraz etti.



GPC'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, partinin Genel Sekreteri Arif ez-Zevka'nın "Salih'in servetine ilişkin iddialar karşısında hazırlanan yasal itiraz belgesini" ülkedeki BM temsilcine teslim ettiği ifade edildi.



Raporu hazırlayan BM Yaptırımlar Komitesi'nin Salih başta olmak üzere pek çok Yemenli vatandaş hakkında adaletsiz uygulamalar yaptığını savunan Zevka, bunların gerçek ve doğru bilgilere dayanmadığını belirtti.



BMGK'ye 2015'te sunulan raporda, devrik Cumhurbaşkanı Salih'in, görevde bulunduğu 1978 ila 2012 arasında değeri 30 ila 60 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen mal varlığı biriktirdiği ve daha sonra bu varlıkların büyük kısmını başka isimler kanalıyla ülke dışına çıkardığı ileri sürülmüştü.



BM, Kasım 2014'te Salih ile Husi liderleri Abdullah Yahya el-Hakim ve ABD el-Halik el-Husi hakkında geçiş sürecine zarar verdikleri gerekçesiyle seyahat yasağı ve varlık dondurmayı içeren yaptırım uygulanması yönünde karar almıştı. Bu kararın ardından söz konusu yaptırımların denetimi için BMGK'nin kararı gereğince Nisan 2014'te BMGK Yemen Yaptırımlar Komitesi kurulmuştu.



Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere birçok bölgede kontrolü elinde bulunduruyor. Husiler ve onlara destek veren Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun destek verdiği hükümet güçleri arasındaki çatışmalar çeşitli kentlerde devam ediyor.