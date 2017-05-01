BM'nin Reforme Edilmesi Şarttır'

Hindistan'da Jamia Millia İslamia Üniversitesinde düzenlenen fahri doktora töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler'in, ama özellikle de Güvenlik Konseyi'nin yapısının bir an önce reforme edilmesi şarttır." dedi.