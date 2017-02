Bm: Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara Karşı Toplu Katliam Yapılıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Myanmar güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslümanlara yönelik toplu katliam yaptığını belirtti. Görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılan raporda Arakanlı Müslümanların köylerinin yakıldığı, bebekler, çocuklar, kadınlar ve yaşlıların öldürüldüğü, toplu tecavüz olaylarının yaşandığı bildirildi.



Birleşmiş Milletler'e göre Myanmar'da ordunun Ekim ayından beri sürdürdüğü operasyonlarda yaklaşık 22 bin Rohingya (Arakanlı Müslüman) yerinden edildi, 66 bin civarında kişi de komşu ülke Bangladeş'e kaçtı. Bangladeş'in Myanmar sınırındaki mülteci kamplarında on binlerce kayıtlı Arakanlı Müslüman sığınmacı yaşıyor.



Bangladeş hükümeti ülkede mülteci durumunda olan binlerce Arakanlı Müslümanı gelgit nedeniyle yılın büyük bölümünde sular altında kalan uzak bir adaya yerleştirmek istiyor. Myanmar'daki şiddetten kaçarak ülkenin güneyindeki Cox's Bazar'a yerleşen bu Arakanlı Müslümanların Bengal Körfezindeki Thengar Char Adası'na yeniden yerleşimlerinin sağlanması için çalışmalara başlanacağı kaydedildi.



Ada halkı ise bu yeniden yerleştirme planından memnun değil: "Rohingya halkının doğasının iyi olmadığına dair endişelerimiz var. Uyuşturucu ve kaçakçılığı bulaşmış olanlar var. Bu yüzden de buraya yerleştirilirlerse, hırsızlık yapan korsanların da varlığıyla birlikte büyük bir sıkıntı yaşarız."



Malezya da pilot uygulama kapsamında ülkedeki Arakanlı Müslümanlara iş verecek. Pilot proje ile ilk etapta 300 Arakanlı Müslümanın istihdam edilmesi öngörülüyor.



