BM Musul'daki Durumdan Endişeli

Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü DEAŞ'ın işgali altında bulunan Irak'ın Musul kentinin batısındaki insani koşullar ve 750 bin sivilin güvenliğine yönelik derin endişe duyulduğunu bildirdi.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, son haftalarda Musul'da Irak hükümetinin DEAŞ'tan kurtardığı bölgelerde DEAŞ'ın bombardımanı, intihar saldırıları ve keskin nişancılarının ateş açması sonucu çok sayıda sivilin öldürüldüğüne dair ciddi bilgiler edindiklerini söyledi.



"DEAŞ, kontrol ettiği bölgelerden kaçanlara veya kaçmayı deneyenlere yönelik saldırılarını devam ettiriyor." diyen Sözcü Shamdasani, Musul'un doğusunda 13 Ocak'ta kaçmaya çalışan bir anne ve oğlunun da DEAŞ mensuplarınca ateş açılarak öldürülmesini buna örnek gösterdi.



Shamdasani, DEAŞ'ın sivil halkı kalkan olarak kullanmasından dolayı Musul'a yönelik hava saldırıları sonucunda da birçok sivilin yaşamını yitirdiğini vurgulayarak, "DEAŞ'ın işgali altında bulunan ve yaklaşık 750 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen Musul'un batısındaki insani koşullar ve sivil halkın güvenliğine yönelik derin endişe duyuyoruz." dedi.



Öte yandan BM'nin Irak İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, yaptığı yazılı açıklamada, Musul'un doğusunun terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması sonucu sivillerin evlerini terk etmek zorunda kalmamasının kendilerini rahatlattığını ifade etti.



Grande, Musul'un batısından gelen haberlerin ise ıstırap verici olduğuna, BM kuruluşlarının bölgeye erişim sağlayamadığına ve eldeki bütün delillerin bölgedeki durumun keskin bir şekilde bozulduğuna işaret ettiğine değinerek, "Nehrin karşısında kalan şehrin batı kesiminde yaşayan yüzbirlerce sivilin korunmasına yönelik her şeyin yapıldığını umut ediyoruz. Onların (sivillerin) aşırı risk altında olduğunu biliyor ve yaşamlarına dair endişe duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Dünyanın Irak'ta DEAŞ'a karşı sürdürülen askeri operasyona odaklandığına dikkat çeken Grande, operasyon sonrası da bölgede insani krizin devam edeceği uyarısında bulundu.