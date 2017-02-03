BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, ABD'nin Mültecilere Yönelik Geçici Vize Yasağını Eleştirdi

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Toplantıyı takip eden basın mensupları

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi'nin basın açıklaması Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) mültecilere yönelik geçici vize yasağını eleştirerek, mültecilerin tehlikeli olmadığını ve ülkelerin mültecileri kabul etmesi gerektiğini söyledi.



Bir dizi temas için Lübnan'da bulunan Grandi, başkent Beyrut'taki BMMYK binasında basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Donal Trump'ın 7 ülkenin vatandaşlarının 90 gün boyunca ABD'ye girmesini yasaklayan kararını eleştiren Grandi, "Bu insanlar tehditlerden kaçıyorlar, kimseye bir zararları yok." dedi.