BM Muhabirlerinin Türkiye Gezisi Yarın Başlayacak
Birleşmiş Milletler (BM) muhabirlerinin Ankara, Gaziantep ve İstanbul'u kapsayan ve bir hafta sürecek Türkiye gezisi yarın başlayacak.
Birleşmiş Milletler (BM) muhabirlerinin Ankara, Gaziantep ve İstanbul'u kapsayan ve bir hafta sürecek Türkiye gezisi yarın başlayacak.
İsviçre Yabancı Gazeteciler Derneği (APES) tarafından organize edilen ve Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü desteğiyle yapılacak geziye 10 BM muhabiri katılacak.
Gezi kapsamında 1 Mayıs akşamı Ankara'ya gidecek gazeteciler, 2-4 Mayıs tarihlerinde Ankara'da bazı bakanlarla görüşecek.
BM muhabirlerinin, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile de görüşmesi bekleniyor.
4 Mayıs'ta Ankara'dan Gaziantep'e hareket edecek olan gazeteciler, 5 Mayıs'ta ise Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile görüşerek mülteci kamplarını gezecek.
5 Mayıs'ta İstanbul'u ziyaret edecek olan gazeteciler, kültürel gezilerle programı tamamlayacak ve 7 Mayıs'ta Türkiye'den ayrılacak.