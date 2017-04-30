BM Libya Özel Temsilcisi Kobler Sudan'da

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Martin Kobler ile görüştü.



Başkent Hartum'da bir araya gelen Gandur ile Kobler görüşmede Libya krizinin çözüm çabalarını ele aldı.



Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında BM Libya Özel Temsilcisi Kobler, Libya topraklarında birliği koruyacak güçlü bir hükümet bulunması gerektiği konusunda Sudan'ın tutumunun, BM'nin tutumuyla uyumluluk içerisinde olduğunu ifade etti.



"Libya'da birliği koruyacak, güvenlik, ekonomi ve siyaset alanlarında çalışacak bir hükümet bulunması gerekiyor." diyen Kobler, ülkede birliğin sağlanması konusunda tek yolun, Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması'nın uygulanması olduğunu belirtti.



Krizin çözümü konusunda Libya'ya komşu ülkeler mekanizmasına güvendiğini vurgulayan Kobler, Cezayir'de gelecek hafta düzenlenecek Libya'ya komşu ülkeler toplantısına katılacağını kaydetti.



Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Garibullah el-Hadar da "Dışişleri Bakanı Gandur, Kobler'e ülkemizin Libya'da birliği koruyacak güçlü kurumlar bulunması ve söz konusu ülkedeki herhangi bir tarafın Darfur'daki isyancı hareketlere destek vermemesi olmak üzere iki stratejik hedefi bulunduğunu iletti." diye konuştu.



Gandur da daha önce Cezayir'de 8 Mayıs'ta yapılması beklenen Libya'ya komşu ülkeler dışişleri bakanları toplantısına katılacağını açıklamıştı.



Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.





BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması uyarınca Başkanlık Konseyi (BK) kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla BK'yı Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımıştı. BK başkanlığı görevine Fayiz es-Serrac getirilmişti.





Ancak BK'nın sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisinde onaylanmadığı için bakanlar görevlerini vekaleten yürütüyor.





UMH Başkanlık Konseyi, BM Güvenlik Konseyi tarafından Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanınırken, ülkede biri Tobruk (TM) diğeri Trablus'ta (MGK) olmak üzere iki meclis daha meşruiyet iddiasında bulunuyor.





Bu bağlamda geçen mart ayının başlarında Temsilciler Meclisi, Libya'nın kuzeydoğusundaki Petrol Hilali Bölgesi'nde yaşanan şiddet olaylarının ardından Suheyrat Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı.