BM Libya Özel Temsilcisi Kobler Mısır'da

Mısır Genelkurmay Başkanı Mahmud Hicazi, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Martin Kobler ile görüştü.



Mısır Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, cumhurbaşkanlığı kararıyla Libya ile ilgili oluşturulan komiteye başkanlık eden Hicazi, Kobler'i başkent Kahire'de kabul etti.



Libya krizinin çözüm yollarının masaya yatırıldığı görüşmede, ikili, Libya'daki gelişmeler ışığında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede ayrıca ulusal mutabakatın sağlanması için harcanan uluslararası ve bölgesel çabalar ele alındı.



Hicazi, Libya krizinin, ülkenin birlik ve beraberliği ile halkının çıkarlarının korunması başta olmak üzere, ulusal değerler üzerine kurulu uzlaşı temelinde çözülmesinden yana olduklarını belirtti.



Kobler de Libya'nın içinde bulunduğu siyasi tıkanıklığın aşılması için uluslararası ve bölgesel çabalar ile iş birliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.



Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta (Temsilciler Meclisi), diğeri Trablus'ta (Milli Genel Kongre) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.



BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması uyarınca Başkanlık Konseyi (BK) kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla BK'yı Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımıştı. BK başkanlığı görevine Fayiz es-Serrac getirilmişti.



Ancak BK'nın sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisinde onaylanmadığı için bakanlar görevlerini vekaleten yürütüyor.



UMH Başkanlık Konseyi, BM Güvenlik Konseyi tarafından Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanınırken, ülkede biri Tobruk (Temsilciler Meclisi) diğeri Trablus'ta (Milli Genel Kongre) olmak üzere iki meclis daha meşruiyet iddiasında bulunuyor.



Bu bağlamda geçen mart ayının başlarında Temsilciler Meclisi, Libya'nın kuzeydoğusundaki Petrol Hilali Bölgesi'nde yaşanan şiddet olaylarının ardından Suheyrat Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı.