BM Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, Yunan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüştü. Eide, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Çipras'ın zirveye katılmalarına ilişkin, "İki ülke liderlerinin müzakerelere katılımının iyi olacağına inanmaktayım ve bunu destekliyorum" dedi.



Yunanistan'ın başkenti Atina'da Kıbrıs görüşmeleri öncesinde hareketlilik yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Atina'ya gelerek akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüştü. Görüşmede 12 Ocak tarihinde Cenevre'de gerçekleşmesi planlanan toplantı öncesi son gelişmeler ele alındı.



Görüşmeden sonra açıklama yapan Eide, 'Taraflar arasında bazı anlaşmazlıkların bulunduğu ancak bunların aşılabilecek meseleler olduğu' yorumunda bulundu. Eide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras'ın zirveye katılmaları ihtimaline yönelik soruya "İki ülke liderlerinin müzakerelere katılımının iyi olacağına inanmaktayım ve bunu destekliyorum" yanıtını verdi.



Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ise müzakerelerin uluslararası dilde 'open-ended' denilen şekilde gerçekleşeceğini ifade ederek, "Yani yarıda kesilmesi durumunda bitmiş olmayacak" dedi. Kotzias "Müzakerelerin başarısızlığa uğraması olasılığı yok. Olması mümkün olan şey, ertelenme ya da geciktirmedir. Bunlar biliyorsunuz farklı şeyler. Başarısızlık, bir müzakerenin sonuç alınmadan sona erdirilmesidir" ifadesini kullandı. - ATİNA