BM İstikrar Misyonu Kongoluların Beklentisini Karşılamıyor

KUZEY Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde halk, sivilleri korumak ve istikrarı sağlamak amacıyla görevlendirilen BM İstikrar Misyonunun (MONUSCO), şiddet olaylarının yaşandığı ülkedeki güvenlik durumu karşısında pasif kaldığını düşünüyor.



Ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletine bağlı Beni kenti sakinlerinden Edison Mutondwe, AA muhabirine değerlendirmesinde, yaşanan şiddet olayları karşısında MONUSCO'nun pasif kaldığını ve buna anlam veremediğini söyledi.



Mutondwe, BM askerlerinin klimalı arabalarından veya helikopterlerinden etrafta yaşanan şiddet olaylarına müdahale etmeden bölgeyi uzaktan izlediklerini iddia etti.



Beni'de 2013'te yaşanan bir silahlı saldırıdan kaçarak MONUSCO yerleşkesine sığınmaya çalıştığı sırada kolunu kaybettiğini anlatan Mutondwe, "BM askerleri kendi yerleşkeleri etrafında olup bitene ses çıkarmıyor. Sadece kendileri saldırıya uğradıklarında müdahale ediyorlar." şeklinde konuştu.



Mutondwe ayrıca "Ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı grupların aktif olması ve güvensizlik durumunun varlığı, MONUSCO'nun sivilleri koruma konusunda yetersiz olduğunu gösteriyor. BM askerleri ülkeyi bir an önce terk etmeli." ifadelerini kullandı.



Sivil toplum kuruluşlarından Etienne Kambale de BM askerlerinin, ülkede binlerce sivilin öldürülmesine engel olmadığını hatta MONUSCO yerleşkesinin bulunduğu bölgelerde şiddet olaylarının aralıksız devam ettiğini öne sürdü.



"Silahlı gruplar hala yok edilemedi"



Öte yandan ülkedeki güvenlik durumunu incelemek üzere bir süre önce Kuzey Kivu'ya giden Avrupa Parlamentosu üyesi 8 milletvekilinden oluşan heyet de konuyla ilgili benzer değerlendirmelerde bulundu.



AP Üyesi Javier Nart, ulusal radyoda yaptığı konuşmada, "MONUSCO sahip olduğu kapasiteye rağmen ülkenin doğusundaki silahlı grupları hala yok edemedi." dedi.



Nart, MONUSCO'nun güvenliği tesis etme konusunda etkisiz kaldığını ve sivil halkın korunamadığını söyleyerek BM askerlerinin, sivillerin güvenliği için beklenen adımları atması gerektiğine dikkati çekti.



Siyasetçi Jean Paul Lumbulumbu ise MONUSCO'nun M23 hareketine bağlı ayrılıkçılara karşı verdiği mücadelede başarılı olduğuna ancak Ruandalı ayrılıkçılara karşı aynı başarıyı gösteremediğine işaret etti.



MONUSCO'nun İletişim Direktörü Charles Bambara da kısa süre önce düzenlediği basın toplantısında, istikrar gücüne yöneltilen eleştirilere yanıt vererek MONUSCO'nun daha etkin ve aktif olabilmesi için daha çok imkana ihtiyaç duyduklarını ifade etmişti.



Halk 20 yıldır şiddet olaylarıyla karşı karşıya



Ülkenin güneydoğusunda, yaklaşık 20 yıldır silahlı çatışmalar devam ediyor. Kuzey Kivu, çatışmaların yol açtığı güvenlik kriziyle karşı karşıya kalırken silahlı gruplar, bölgedeki doğal kaynakların kontrolünü sağlamayı hedefliyor.



Silahlı gruplar arasında, İncil'deki 10 Emir'e göre bir devlet inşa etmeyi hedefleyen ve Uganda Devlet Başkanı Yoweri Musevini'ye karşı çıkan Tanrı'nın Direniş Ordusu (LRA), Ugandalı ayrılıkçıların desteklediği Demokratik İttifak Güçleri (ADF-Nalu), Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'ye karşı mücadele yürüten Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçleri (FDLR) ve haklarını korumak için silahlanan daha birçok etnik grup yer alıyor.



Ülkede 1999'dan bu yana faaliyet gösteren MONUSCO, 23 bine yakın personel ve yaklaşık 19 bin askerle görev yapıyor. Mart 2016'da görev süresi uzatılan istikrar misyonuna ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Rusya destek veriyor.