BM İnsan Hakları Raportörü Lee Arakan'da

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee'nin Arakan eyaleti ziyareti başladı.



Myanmar'ın Arakan eyaletinin başkenti Sittwe'ye gelen Lee, üç gün sürecek ziyareti sırasında Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin incelemelerde bulunacak.



Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle son üç ay içinde yaklaşık 65 bin kişinin sınırdan Bangladeş'e kaçtığı tahmin ediliyor.



Arakanlı Müslümanların çoğu ise Lee'nin ziyaretinin mevcut şartlarını iyileştireceğine inanmıyor.



Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii hükümetinin davetiyle ülkeye beşinci kez "bilgi toplama ziyareti" düzenleyen Lee, hazırlayacağı raporu İnsan Hakları Konseyine mart ayında sunacak.



Lee'nin, 9 Ocak'ta başlayan ve 12 gün sürecek olan Myanmar ziyareti kapsamında, Kaçin eyaletinin bazı bölgelerinde hükümet birlikleriyle etnik isyancılar arasında süren çatışmalar gerekçe gösterilerek Hpakant kasabasında ve Laiza kentinde çatışmalardan kaçan binlerce kişinin sığındığı geçici kampları ziyaret etme talebi geri çevrilmişti.



Arakan eyaletinde 9 Ekim'de sınır karakollarına düzenlenen saldırılarda 13'ü güvenlik görevlisi 29 kişi ölmüştü. Saldırıların ardından bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk edilmiş, operasyon başlatılmıştı.



Rohingya dayanışma grupları, operasyonların başlamasından bu yana eyalette 400 Arakanlı Müslüman'ın öldüğünü belirtirken Myanmar hükümeti ölü sayısının 86 olduğunu savunmuştu.



Sınır karakollarının bulunduğu Maungdaw ve Yathay Taung kasabalarında nüfusun çoğunluğunu Birleşmiş Milletler tarafından dünyada en fazla zulüm gören topluluk olarak tanımlanan Arakan Müslümanları oluşturuyor.



Arakan eyaletinde 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarında çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, binlerce Rohingya bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.