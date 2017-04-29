Bm, İleride de Rusya'nın Tutumunu Dikkate Alacak"

– Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Rusya'nın tutumunu ileride de dikkate alacağından emin olduğunu, bu konuda her hangi bir sıkıntının olmadığını belirtti.



Patruşev, "Rusya, BM GK'nin daimi üyesidir, oylama hakkına sahip, bir şeye evet veya hayır deme hakkına sahip. Tutumunuz daha önce olduğu gibi ileride de dikkate alınacak. Bu konuda her hangi bir sıkıntı yok" dedi.



ABD yönetimi Donald Trump'ın Başkanlığının ilk 100 günü içinde ele alınan başarılar arasında Rusya'nın BM'de izole edilmesini adlandırmıştı. - Moskova