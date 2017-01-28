Bm: Her 10 Dakikada Bir Yemen'de Bir Çocuk Açlıktan veya Hastalıktan Ölüyor





Birleşmiş Milletler savaşın vurduğu Yemen'de bu sene açlık krizinin başlayacağı uyarısında bulundu. Ülkede 14 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyacı olduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler İnsani İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Stephen O'Brien, özellikle çocukların yüzde 63'ünün yetersiz beslendiğini belirtti:



"Genel olarak, çocukların durumu halen oldukça ciddi halde. Her 10 dakikada bir beş yaşın altındaki bir çocuk tedavi edilebilir bir hastalık sebebiyle ölüyor. Çatışmaların başladığı 2015 Mart'ından bu yana 1400'den fazla çocuk öldü, 2140'dan fazlası yaralandı."



O'Brien, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada aşırı yoksulluk, savaş ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin denizden uyguladığı ambargonun bu krizi körüklediğinin altını çizdi.



2 milyon 200 bin çocuğun yetersiz beslendiği, bunlardan yaklaşık 500 bininin ise ciddi derecede beslenme sorunu yaşadığı kaydedildi.



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Tags: veya Her dakikada ölüyor Yemende Silahlı çatışma çocuk hastalıktan BM: açlıktan Yemen bir Gepost: 28 januari 2017