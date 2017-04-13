BM Hakimi Akay'ın Yargılandığı Dava

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Ceza Mahkemesi Hakimi, emekli büyükelçi Aydın Sefa Akay'ın "terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.



Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Akay ve avukatları katıldı. Akay'ın avukatları, müvekkillerinin BM'deki hakimlik görevi dolayısıyla mutlak dokunulmazlığının bulunduğunu belirterek, bu konuda Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak tarafından hazırlanan raporu dosyaya sundu. Avukatların, Altıparmak'ın tanık olarak dinlenilmesi talebi ise mahkemece reddedildi.



Mahkemenin talebi üzerine "Akay'ın dokunulmazlığının göreviyle ilgili olduğu, suç işlemesi durumunu kapsamayacağı" yönünde Adalet Bakanlığından gelen yazının, "bilgi notu" şeklinde düzenlendiğini, kimin tarafından hazırlandığının da belli olmadığını kaydeden avukatlar, mahkemenin bu konuda Bakanlıktan tekrar görüş sormasını istedi.



Müvekkillerinin ByLock programını kullandığını samimi şekilde beyan ettiğini söyleyen avukatlar, Akay hakkında başka aleyhte delil bulunmadığını ifade ederek tahliye ve beraat talep etti.



Aydın Sefa Akay da dokunulmazlıkla ilgili Adalet Bakanlığından gelen görüşün uluslararası hukuka uygun olmadığını iddia etti. FETÖ mensubu olmadığını savunan Akay, tahliye istedi.



Mahkeme, savcılığın mütalaasının ardından, dokunulmazlıkla ilgili Bakanlıktan tekrar görüş sorulmasına karar verdi.



Akay'ın tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 30 Mayıs'a bıraktı.