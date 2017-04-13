BM Haiti'deki Barış Gücünü Kapatıyor
BM Güvenlik Konseyi, Haiti'de 2004'ten bu yana görev yapan barış gücü birliğinin görev süresini son kez 6 aylığına uzattı.
BM Güvenlik Konseyi, Haiti'de 2004'ten bu yana görev yapan barış gücü birliğinin görev süresini son kez 6 aylığına uzattı.
Kaynak: Dunya.com
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