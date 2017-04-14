BM Haiti'deki Barış Gücü Misyonunu Sona Erdiriyor





Birleşmiş Milletler (BM) Haiti'de skandallarla anılan barış gücü misyonunu sona erdiriyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 13 yıldır Haiti'de görev yapan barış gücü misyonundaki (MINUSTAH) askerlerin 15 Ekim'e kadar kademeli çekilmesine karar verdi.



Amerika Birleşik Devletleri'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley konuşmasında Haiti'deki barış gücü askerlerinin çocuklara cinsel istismarda bulundukları iddialarına atıf yaptı:



"Orada her gün açlıkla mücadele eden 12-15 yaşları arasındaki terk edilmiş çocukların olduğunu kabul etmeliyiz. Barış gücü askerleri tarafından kurabiyeler ve atıştırmalık yiyeceklerle ayartılıyorlar ve bu yiyeceklerin ağır bedeli de cinsel istismar oluyor."



Ülkedeki BM barış gücü misyonunun yerine polis güçlerinden oluşan bir birim oluşturulacak. Haiti halkı bu kararı memnuniyetle karşıladı:



"Birleşmiş Milletler'in mevcut tüm kaynaklarının; insani kaynakların, teknik ve mali kaynakların seferber edilmesi, kolera mağdurlarına tazminat ödenmesi, tecavüze uğramış binlerce kadının, tecavüze uğramış binlerce çocuğun mağduriyetlerini telafi etmek için gerekli tüm önlemleri almamız gerekiyor."



Haiti'deki barış gücü askerleri 2004 yılından bu yana bazı skandallarla anıldı. 2010'daki depremden sonra ülkede görev yapan Nepalli askerlerden yerli halka kolera bulaştığı belirtilmişti. Salgın nedeniyle 9 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.



2004-2007 yıllarında ise Sri Lankalı askerlerin çocuklara cinsel istismarda bulundukları ve zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülmüştü.



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Tags: sona erdiriyor Birleşmiş Milletler gücü Haitideki İnsani yardım barış Haiti misyonunu Gepost: 14 april 2017