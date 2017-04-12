BM Güvenlik Konseyinde Suriye Toplantısı

BİRLEŞMİŞ ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Beşşar Esed rejiminin Suriye'de dünyanın en korkunç silahlarından biriyle "terör saçtığını" ifade ederek, "Kimyasal silah kullanılmasının cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz... Rejimin eylemlerini dikkatli bir şekilde iziyoruz." dedi.



Haley, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen Suriye toplantısında yaptığı konuşmada, Esed'in kanlı eylemlerinin bütün dünyayı sarstığını ve Esed'in barış için ortak olamayacağını belirtti.



Nikki Haley, Rusya, İran ve Hizbullah'ı da Esed'in barbarca eylemlerine destek vermeye devam etmekle eleştirdi.



Esed'in kimyasal silah kullanarak BMGK kararlarını ihlal ettiğini kaydeden Haley, "ABD, harekete geçmek zorunda kaldı. Kimyasal silah kullanılmasının cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz...Rejimin eylemlerini dikkatli bir şekilde izliyoruz." şeklinde konuştu.



Esed ne zaman varil bombaları atsa ve kendi halkını açlığa mahkum etse, Rusya'nın kendini uluslararası toplumdan izole ederek Esed'i desteklediğine dikkati çeken Haley, Rusya'ya, Esed üzerindeki nüfuzunu kullanarak kimyasal silah kullanılan bütün bölgelerde soruşturma yapılabilmesi için rejimin erişim izni vermesini sağlama çağrısı yaptı.



Rusya'nın siyasi süreci destekliyorsa sorumluluklarını yerine getirmesinin zamanı geldiğini vurgulayan Haley, sahada gerçek bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



Haley, İran'ı ise "Suriye'de yangına körükle gitmekle" suçladı.



Suriye'de bundan sonra neler olacağının tarafların ne yapacağına bağlı olduğunu ve ABD'nin taraflar üzerinde nüfuzunu kullanarak kendi sorumluluğunu yerine getireceğini anlatan Haley, şöyle devam etti:



"ABD siyasi sürecin işe yarayacağına inanıyor ve Cenevre sürecine bağlı kalmaya devam edeceğiz. Ağırlığımızı ve kaynaklarımızı diplomasi için kullanacağız ve bu savaşı bitirmeye hazırız ama bizim kararlılığımız yeterli değil. ABD Esed üzerinde nüfuzunu kullanacak ve DEAŞ'ı yenecek ortaklar arıyor."



"Ben konuşurken bana bak"



Rusya'nın BM Daimi Temsilci Vekili Vladimir Safronkov da Konseydeki konuşmasında İngiltere Temsilcisi Matthew Rycroft'un sözlerine yanıt verdi.



İngiltere ve diğer Batılı ülkeleri Suriye'de rejimi değiştirmeye çalışmakla suçlayan Safronkov, Rycroft'a hitaben "Rusya'ya yönelik aşağılamalarınızı kabul edemem ve buna izin veremem." ifadesini kullandı.



İngiltere'yi diplomatik çözüm çalışmalarının altını oymakla da suçlayan Safronkov, konuşmasını dinlemediğini iddia ettiği Rycroft'a hitaben "Ben konuşurken bana bak. Başka tarafa bakma. Niye başka tarafa bakıyorsun?" dedi.



İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Rycroft ise Esed rejiminin kimyasal saldırı ile Rusya'yı küçük düşürdüğünü ve güvenirliğine zarar verdiğini belirtmiş ve "Rusya, ölüm saçan barbar bir suçlunun tarafını seçti." diye konuşmuştu.



Safronkov, Han Şeyhun'daki kimyasal silah saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada da söz konusu eylemi "provokasyon" olarak nitelendirdi. Bunun sadece askeri operasyon isteyen tarafların işine yaradığını savunan Safronkov, saldırıya ilişkin kapsamlı inceleme yapılması gerektiğini söyledi.