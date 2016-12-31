TÜMÜ
Haberler Search
BM Güvenlik Konseyi Suriye'de Ateşkes Kararını Kabul Etti

BM Güvenlik Konseyi Suriye'de Ateşkes Kararını Kabul Etti

Türkiye ve Rusya’nın Suriye’de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalarını destekleyen karar BM Güvenlik Konseyi’nde oy birliğiyle kabul edildi.

BM Güvenlik Konseyi Suriye'de Ateşkes Kararını Kabul Etti

Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalarını destekleyen karar BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun Suriye'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalarını destekleyen 2336 sayılı karar, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi. - ANKARA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads