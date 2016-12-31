Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalarını destekleyen karar BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi.
Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun Suriye'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalarını destekleyen 2336 sayılı karar, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi. - ANKARA
BM Güvenlik Konseyi Suriye'de Ateşkes Kararını Kabul Etti
Türkiye ve Rusya’nın Suriye’de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalarını destekleyen karar BM Güvenlik Konseyi’nde oy birliğiyle kabul edildi.
Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalarını destekleyen karar BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi.
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