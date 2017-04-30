BM Gibi Dadaş Bar Ekibi
ERZURUM'daki Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler, ülke ve kültürlerini tanıttı.
ERZURUM'daki Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler, ülke ve kültürlerini tanıttı. Yakutiye Kent Meydanı'nda kurulan çadırlardaki etkinlikte en büyük ilgiyi, 5 ayrı ülke öğrencisinden oluşan bar ekibi gördü. Türkmenistan, Mali, Tacikistan, Azerbaycan ve Özbekistanlı öğrenciler, davul-zurna eşliğinde Erzurum folklöründen örnekler sahneledi. Yabancı öğrencilerin sahnede 'Hançer Barı'nı başarıyla oynaması davetlilerin beğenisini topladı.
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Erzurum'da 'Uluslararası Öğrenci Buluşması' düzenledi. Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler, Merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Kent Meydanı'nda kurulan çadırlarda ülke ve kültürlerini tanıttı. 'Rengimiz Türkiye, Hazırız Geleceğe' temalı etkinlikte öğrenciler, ülkelerine özgü ürün, motif ve oyunları sergiledi. Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen ve davetlilerin katıldığı etkinlik Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. UDEF Erzurum Şube Başkanı Ergün Halis'in bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri etkinlikle ilgili bilgi vermesinden sonda kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yabancı öğrencilerin en işi biçimde ağırlanacaklarını söyledi. Kardeşlik meşalesini Erzurum'dan yakmak istediklerini belirten Vali Seyfettin Azizoğlu, "Dünyaya huzuru ve barışı getirmiş olan Türk milletinin doğudaki en büyük şehri Erzurum'daki öğrencilerimiz, kardeşleriyle bir araya gelmiştir. Onlarla hasbihal ederek hakim kılmak istediğimiz barış ve huzur dünyasını kurmak için yeni bir anlayış ve kavrayışı benimsemiştir" diye konuştu. Son günlerdeki olayları değerlendiren Vali Azizoğlu, konuşmasında şunları söyledi:
"Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında, Birinci Dünya Harbi'nin ilk yıllarında vatan topraklarını korumak için Kut'ül Amare'de 15 bin İngiliz askerini esir edilerek 101 sene önce zafer kazanılmıştır. Ülkeyi bölmek için yapılan anlaşmalar ile bölgedeki doğal gaz ve petrol kaynaklarına el koymak isteyenler o gün başaramadılar. Bugün aynı oyunu devam ettirmek isteseler de unuttukları bir şey var. O gün bir ve beraber olan millet bugün daha fazla bir ve beraber. Osmanlı devletinin yerine kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti'de bugün 100 kat daha güçlü ve kuvvetli bir bölge devleti oldu. Yanımızdaki kardeş ve Müslüman devletlerle bu bölgenin huzurunu ve güvenini birlikte koruyacağız ve bir daha bu bölgede ateş, gözyaşı ve barut olmayacak."
Konuşmaların ardından Türkmenistan, Mali, Tacikistan, Azerbaycan ve Özbekistanlı öğrencilerden oluşan 'Dadaş Bar' ekibi sahne aldı. Yabancı bir öğrencinin okuduğu 'Bar' şiirinin ardından ekip gösterisine başladı. Başta Erzurumlular olmak üzere davetlilerin büyük ilgisini çeken öğrenciler ilk oyunun ardından büyük beğeni toplayan 'Hançer Barı'na hazırlandı. Ellerinde hançerlerle büyük bir ustalıkla oyunu sahneleyen öğrenciler, izleyenlerin beğenisini topladı. Yakutiye Kent Meydanı'nda kurulan çadırları gezen Vali Seyfettin Azizoğlu ve beraberindekiler, öğrencilerle sohbet etti. Vali Azizoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kazakistan çadırında öğrencilerin isteği üzerine kazak şapkası giyerek objektiflere poz verdi. - Erzurum