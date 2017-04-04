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BM Genel Sekreterinden Kimyasal Saldırı Açıklaması
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BM Genel Sekreterinden Kimyasal Saldırı Açıklaması

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de gerçekleşen saldırıdan derin rahatsızlık duyduğunu belirtti.

BM Genel Sekreterinden Kimyasal Saldırı Açıklaması

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de gerçekleşen saldırıdan derin rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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