GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide açıklamaları BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, düzenlenen basın toplantısında, Kıbrıs müzakereleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide açıklamaları BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, düzenlenen basın toplantısında, Kıbrıs müzakereleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads