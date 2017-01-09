TÜMÜ
Haberler Search
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide açıklamaları BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, düzenlenen basın toplantısında, Kıbrıs müzakereleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide açıklamaları BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, düzenlenen basın toplantısında, Kıbrıs müzakereleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads