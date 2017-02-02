BM Genel Sekreteri Guterres: Vize Yasağı Hemen İptal Edilmeli





ABD Başkanı Donald Trump'ın yedi ülkeye getirdiği vize yasağıyla Suriyeli mültecilerin ülkeye girişini engellemesi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından eleştirildi.



Guterres kararnamenin ivedilikle iptal edilmesi için Washington'a çağrıda bulundu.



BM Genel Sekreteri, "Terörizm kaynaklı tehditlere karşı ne Amerika Birleşik Devletleri'ni ne de diğer ülkeleri böyle bir karar alarak koruyabilirsiniz. Soruna en iyi bu şekilde çözüm getiremezsiniz. Alınan bu önlemlerin daha sonra değil, en kısa zamanda iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.



Suriye'nin Halep kenti yakınlarındaki bir kampı ziyaret eden BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de savaştan kaçan mültecilerin hiç bir koşulda tehdit oluşturmadığını ifade etti. Uluslararası kamuoyuna mültecilerle dayanışma içinde olun çağrısını yapan Grandi, "Buradaki yıkımı görünce mülteci olmanın ne demek olduğunu anlıyorsunuz. Kapıları kapatmamanın, dayanışmanın, insanları sınırların ötesine itmektense onlara sığınak olmanın ne kadar önemli olduğunu idrak ediyorsunuz" dedi.



İnsan hakları uzmanları Donald Trump'ın imzaladığı vize yasağının uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çiziyor. Uzmanlara göre sığınma başvuruları kabul edilmeyen mülteciler, işkence gibi insanlık dışı muameleyle karşı karşıya kalıyor.



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