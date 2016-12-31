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BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon Veda Etti

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon Veda Etti

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreterliği görevini, 1 Ocak'ta Antonio Guterres'e devredecek olan Ban Ki Moon, BM Genel Merkezi çalışanlarına veda etti.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon Veda Etti

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreterliği görevini, 1 Ocak'ta Antonio Guterres'e devredecek olan Ban Ki Moon, BM Genel Merkezi çalışanlarına veda etti.

Görevini, 1 Ocak'ta Guterres'e devredecek olan Ban Ki Moon, görevde bulunduğu on yıl boyunca savunmasız insanları savunduğunu, sessiz insanların sesi olduğunu dile getirdi. Ban, BM çalışanlarına "Rüyalarınızdan, inanmaktan ve ilerleme sağlayıncaya kadar çalışmaktan asla vazgeçmeyin" diye seslendi. Yeni yıla girilmesiyle birlikte görevinin sona ereceğini belirten Ban, "Kendimi Sindirella gibi hissediyorum. Cumartesi günü saatler gece yarısını gösterince her şey değişecek" diye espri yaptı. BM çalışanları da Ban'ı alkışlarla uğurladı.

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