BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: 'Barış Bizim Hedefimiz ve Rehberimiz Olmalı'

Birleşmiş Milletler'in 9. Genel Sekreteri seçilen Antonio Guterres yemin ederek görevine başladı. Ban Ki Mun'un 10 yıllık görev süresinin dolmasının ardından boşalan koltuğu devralan 67 yaşındaki Portekizli Guterres, BM'nin New York'taki genel merkezinde 193 üye önünde bir konuşma yaparak 'dünyaya barış' mesajı verdi:



"Yeni yıl arefesinde bana katılmanızı istiyor ve yeni yıl çözüm reçetemizi paylaşıyorum: Öncelikle barışı sağlayalım. 2017 yılında vatandaşlar, hükumetler ve liderler aramızdaki farkları bir kenara bırakalım. Günlük yaşantımızda birlik beraberlik ve merhamet, siyasi düşüncelerimizde diyalog ve saygı unsurlarını gözetelim. Cephelere ateşkes, masa başında siyasi müzakerelere çözüm getirelim. Barış bizim hedefimiz ve rehberimiz olmalı."



When #Guterres was sworn in as the new #UN Sec-Gen, he took the reins in a complex, Trump-threatening world. https: //t.co/iO1Os2JCB1— Diplomatic Courier (@diplocourier) December 22, 2016



Daha önce ülkesi Portekiz'de Başbakanlık görevini yürüten Antonio Guterres, 2005-2015 yılları arasında Birleşmiş Milletler Mültecilerden Sorumlu Yüksek Komiseri olarak çalışmıştı.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Antonio Guterres Birleşmiş Milletler Ban Ki-moon rehberimiz bizim Antonio olmalı Global ısınma ve değişim Sekreteri Genel Barış hedefimiz Donald Trump Guterres: Gepost: 01 januari 2017