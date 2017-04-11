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BM Doğu Guta'daki Durumdan Endişeli
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BM Doğu Guta'daki Durumdan Endişeli

BM, Rejim güçlerinin mart ayından beri ticari kamyonların bölgeye girişine izin vermemesi nedeniyle temel gıdalarda fiyat artışları yaşandığından dolayı bölgede mahsur kalmış 400 bin sivilin durumundan endişe duyduğunu açıkladı.

BM Doğu Guta'daki Durumdan Endişeli

BM, Rejim güçlerinin mart ayından beri ticari kamyonların bölgeye girişine izin vermemesi nedeniyle temel gıdalarda fiyat artışları yaşandığından dolayı bölgede mahsur kalmış 400 bin sivilin durumundan endişe duyduğunu açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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