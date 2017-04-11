BM Doğu Guta'daki Durumdan Endişeli
BM, Rejim güçlerinin mart ayından beri ticari kamyonların bölgeye girişine izin vermemesi nedeniyle temel gıdalarda fiyat artışları yaşandığından dolayı bölgede mahsur kalmış 400 bin sivilin durumundan endişe duyduğunu açıkladı.
BM, Rejim güçlerinin mart ayından beri ticari kamyonların bölgeye girişine izin vermemesi nedeniyle temel gıdalarda fiyat artışları yaşandığından dolayı bölgede mahsur kalmış 400 bin sivilin durumundan endişe duyduğunu açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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