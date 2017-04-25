BM'den Yemen İçin Yardım Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de dünyanın en büyük açlık krizinin yaşandığını belirterek, "Tüm bir neslin sakatlanmasına ve aç kalmasına tanık oluyoruz. Hayat kurtarmak için şimdi harekete geçmeliyiz." dedi.



Guterres, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen "Yemen'deki İnsani Krize İlişkin Üst Düzeyli Taahhüt Konferansı"nın açılışında yaptığı konuşmada, BM'nin Yemen için 2017'de acil 2,1 milyar dolar yardım çağrısında bulunduğunu anımsatarak, "Şimdiye kadar bu paranın ancak yüzde 15'i tedarik edildi." dedi.



Yemen'de insani yardımların ve sivillerin korunmasının hiçbir zaman bu denli önem kazanmadığına işaret eden Guterres, halkın üçte ikisine tekabül eden yaklaşık 19 milyon kişinin acil desteğe ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.



Guterres, Yemen'de ortalama her 10 dakikada 5 yaş altı bir çocuğun hayatını kaybettiğini aktararak, şöyle konuştu:



"Ve bu, bugünkü konferans boyunca Yemen'de 50 çocuğun öleceği anlamına geliyor. Önlem alınsaydı bu ölümler olmayacaktı. Hayatta kalan çocuklar ise büyümelerinin engellenmesi ve kötü sağlık şartlarından dolayı hayatları boyunca etkilenmiş olacaklar. Tüm bir neslin sakatlanmasına ve aç kalmasına tanık oluyoruz. Hayat kurtarmak için şimdi harekete geçmeliyiz."



Hızlı ve engelsiz yardım çağrısı



Finansal desteğin milyonlarca Yemenli için tek başına çözüm olmadığına dikkati çeken Guterres, "Yemen'deki çatışmaların kalıcı olarak sona ermesi ve Yemen halkının acılarının bitmesi, sadece düşmanlıkların sona erdirilmesi ve siyasi bir çözüm bulunmasıyla mümkün olabilir." ifadesini kullandı.



Guterres, konferansta tüm ülkeleri Yemen'e destek vermeye davet ederek, "Herkesi, insani yardımların hava, kara ve deniz yoluyla hızlı ve engellenmeden taşınmasını kolaylaştırmaya çağırıyorum." şeklinde konuştu.



BM Genel Sekreteri Guterres'in konferansın ardından bugün TSİ 17.45'te basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.



Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ise Yemen'deki milislerin ülkesini harap ettiğini belirterek, "Barış bizim ana hedefimiz." dedi. Dağr, Yemen'e verdiği destekten ötürü Suudi Arabistan, Türkiye ve bazı bölge ülkelerine teşekkür etti.



BM, İsviçre ve İsveç'in iş birliğiyle organize edilen konferansa, Türkiye'yi temsilen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter, İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ve onlarca ülkeden bakanlar katılıyor.



BM verilerine göre, Yemen'de yaklaşık 19 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyarken, 14,9 milyon kişi sağlık hizmetlerinden mahrum durumda. Ülkede iç savaş başlamasından bu yana 7 bin 800 kişi hayatını kaybetti, 44 bin kişi yaralandı. İç savaşta, 274 sağlık kuruluşu da saldırılardan dolayı işlevsiz hale geldi.