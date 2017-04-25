BM'den Yemen İçin 1,1 Milyar Dolarlık Yardım

BM Genel Sekreteri Guterres, Yemen'e yardım konferansına katılan donör ülkelerin 1,1 milyar dolarlık insani yardım sözü verdiğini duyurdu.
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