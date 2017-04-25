BM'den Yemen İçin 1,1 Milyar Dolarlık Yardım

BM Genel Sekreteri Guterres, Yemen'e yardım konferansına katılan donör ülkelerin 1,1 milyar dolarlık insani yardım sözü verdiğini duyurdu.

BM'den Yemen İçin 1,1 Milyar Dolarlık Yardım

BM Genel Sekreteri Guterres, Yemen'e yardım konferansına katılan donör ülkelerin 1,1 milyar dolarlık insani yardım sözü verdiğini duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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