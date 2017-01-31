BM'den Türk Yargıç İçin Karar

Birleşmiş Milletler Mahkemesi, Türkiye'nin FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan Uluslararası Ceza Mahkemesi Yargıcı Aydın Sefa Akay'ın serbest bırakmasını istedi.



Uluslararası Ceza Mahkemeleri için BM Mekanizması tarafından alınan kararda, Aydın Sefa Akay'ın 14 Şubat'a kadar serbest bırakılması ve Akay'a yönelik yasal soruşturmanın durdurulması gerektiği kaydedildi. Uluslararası Ceza Mahkemeleri için BM Mekanizması tarafından yapılan açıklamada, kararın BM Güvenlik Konseyi kararları altında bağlayıcı olduğu kaydedildi. Akay'ın Ruanda Soykırımı ile devam eden davasına dönmesi gerektiği vurgulandı.



Akay, 1994'teki Ruanda soykırımındaki etkisi nedeniyle hapis cezasına çarptırılan Ruandalı eski Bakan Augustin Ngirabatware'in temyiz duruşmasına bakacak yargıçlardan biriydi. - LAHEY