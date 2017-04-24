BM'den Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'ye Tam Destek

BİRLEŞMİŞ BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Yunanistan'ın taraflı olmakla eleştirdiği BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin görevini layıkıyla yaptığını söyledi.



Yunan gazetesi Phileleftheros, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup yazarak Eide'yi "Türk tarafı adına lobi yapmak" ile suçladığını yazmıştı.



Dujarric, günlük basın toplantısında AA muhabirinin, "mektuba ilişkin" sorusu üzerine yaptığı açıklamada, söz konusu mektubu görmediğini ancak Eide'nin çalışmalarından memnun olduklarını bildirdi.



Eide'ye güvenlerinin tam olduğunu da vurgulayan Dujarric, "Gerçek şu ki; Eide, BM Kıbrıs Özel Danışmanı olarak görevini layıkıyla yapıyor." ifadesini kullandı.



Eide, Ağustos 2014'ten beri BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanlığı görevinde bulunuyor ve iki taraf arasındaki müzakereleri BM adına koordine ediyor.