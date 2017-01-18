BM'den Jammeh'e "Görevi Devret" Çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gambiya'da yaşanan siyasi krizden endişe duyulduğunu belirterek, Devlet Başkanı Yahya Jammeh'e görevi devretmesi çağrısında bulundu.



Gambiya'da görevini devretmesi gereken Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in, buna yanaşmayarak olağanüstü hal ilan etmesi üzerine artan siyasi gerilim BMGK'yı harekete geçirdi.



Kapalı toplantıda bir araya gelen BMGK üyelerine BM Siyasi İşlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman brifing verdi.



Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan BMGK Başkanı ve İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog, Gambiya'daki siyasi kriz nedeniyle Konsey üyelerinin endişeli olduğunu söyledi.



BMGK'nın Yahya Jammeh'e seçim sonuçlarına saygı göstermesi ve Anayasa gereği görevi yarın Adama Barrow'a teslim etmesi çağrısı yaptığını kaydeden Skoog, Parlamento'nun Jammeh'in görev süresini uzatma kararından da geri dönülmesini istediklerini belirtti.



Skoog, tüm Gambiya güvenlik güçlerinin de demokratik şekilde başkanlığa seçilen Adama Barrow'un emirlerine itaat etmelerini istediklerini vurguladı.



Senegal karar tasarısı dağıttı



BMGK'nin Afrikalı üyesi ve Gambiya'nın komşusu Senegal de konuya ilişkin BMGK karar tasarısı hazırlayarak üyelere dağıttı.



Tasarıda Gambiya'da seçim sonuçlarının hayata geçirilmesi amacıyla gerekli tüm önlemlerin alınması için Batı Afrika Ekonomik Topluluğu Ülkeleri'nin (ECOWAS) yetkilendirilmesi isteniyor.



ECOWAS, görevi bırakmaması halinde askeri müdahale ile Jammeh'i devirecekleri uyarısında bulunmuştu. Müdahale için Senegal-Gambiya sınırında askeri hazırlık yapıldığı belirtiliyor.



BMGK Başkanı Olof Skoog, tasarının üyelere dağıtıldığını belirterek, kısa süre içinde tasarının oylamaya sunulmasını beklediklerini söyledi.



İlk etapta yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz kararı almış ve kendisine yönelik iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. 1994'te askeri darbeyle iktidara gelen Jammeh, 1996, 2001, 2006, 2011'deki başkanlık seçimlerini kazanmıştı.



Yarın görevi seçilmiş Başkan Birleşik Demokratik Partisi (UDP) Başkanı Adama Barrow'a devretmesi gereken Jammeh, 90 günlük olağanüstü hal ilan etmiş ve OHAL'in anayasal bir krizi ve iktidar boşluğunu önleyeceğini savunmuştu.



BMGK, aralık ayında da Jammeh'e görevi barışçıl şekilde devretmesi çağrısı yapmıştı.