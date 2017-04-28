BM'den İran'a Çocuk Suçlulara İdam Kararını Durdurma Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), İran'da en az 90 kişinin, 18 yaşının altındayken işlediği suçlardan dolayı idam edilecek olmasının insan hakları ihlali oluşturduğunu bildirdi.



BM'den yapılan yazılı açıklamada, "İran'da 18 yaşından küçükken işlediği suçtan haklarında idam kararı verilen kişilerin idam kararları derhal durdurulmalı ve İran, insan hakları konusunda uluslararası normlara uymalı." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, "İran'da en az 90 kişi 18 yaşının altındayken işlediği suçlardan dolayı idam edilmeyi bekliyor. Bu sayının daha yüksek olduğu tahmin ediliyor." bilgisi verildi.



İran'da çocuk suçluların sayısındaki artıştan duyulan endişenin dile getirildiği açıklamada, "Çocukların, yetişkinlik sürecine kadar idam kararlarının infaz edilmesini beklemesi, ergenlik döneminde cezaevinde yaşanan psikolojik acılar, 'işkence ve kötü muamele' olarak değerlendirilir." uyarısı yapıldı.



BM açıklamasında ayrıca, "9 yaşından büyük kız çocuklarının ve 15 yaşından büyük erkeklerin idam cezasına çarptırılması için yeterince olgunluğa eriştiğini varsaymak, çocuk haklarının ana unsurlarının ihlali anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.