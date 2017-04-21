BM'den İdlib Uyarısı
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Pinheiro, İdlib'de ağır çekimde bir felaket yaşanacağı kanaatinde olduklarını ve sivillerin ciddi tehlike altında olduğundan endişe ettiklerini ifade etti.
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Pinheiro, İdlib'de ağır çekimde bir felaket yaşanacağı kanaatinde olduklarını ve sivillerin ciddi tehlike altında olduğundan endişe ettiklerini ifade etti.
Kaynak: Dunya.com
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