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BM'den İdlib Uyarısı
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BM'den İdlib Uyarısı

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Pinheiro, İdlib'de ağır çekimde bir felaket yaşanacağı kanaatinde olduklarını ve sivillerin ciddi tehlike altında olduğundan endişe ettiklerini ifade etti.

BM'den İdlib Uyarısı

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Pinheiro, İdlib'de ağır çekimde bir felaket yaşanacağı kanaatinde olduklarını ve sivillerin ciddi tehlike altında olduğundan endişe ettiklerini ifade etti.

Kaynak: Dunya.com

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