BM'den İdlib'teki Hastane Saldırılarına Tepki

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'nin kuzeyinde sağlık kuruluşlarına gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu sivillerin öldüğü belirtilerek saldırılara son verilmesi çağrısı yaptı.



BM Suriye insani işler koordinatörleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde hastanelerin ve diğer sağlık kuruluşlarının hava saldırılarında vurulması nedeniyle yüz binlerce kişinin sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı bildirildi.



"BM toplumu sağlık kuruluşlarına verilen zarar ve yıkım nedeniyle dehşete düştü." ifadesine yer verilen açıklamada, nisan ayında sağlık kuruluşlarına yönelik dört saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.



Açıklamaya göre 25 Nisan'da İdlib'in Kefer Teharim ilçesindeki Şehid Vasım Hüseyni Hastanesi hava saldırısının ardından kullanılamaz hale geldi.



22 Nisan'da yine İdlib'in Abdin bölgesindeki yer altı hastanesi hava saldırısıyla hedef alındı ve saldırı sonucu 4 sivil hayatını kaybetti.



Aynı bölgede nisan ayı içinde 4 sağlık kuruluşunun daha hava saldırıları sonucu hasar gördüğü belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Sağlık kuruluşları ve insanların hayatını kurtarmaya çalışan sağlık çalışanlarının bombalanması kesinlikle kabul edilemez. Sağlık kuruluşlarına yönelik devam eden saldırılar nedeniyle yüzlerce sağlık çalışanı hayatını, yüz binlerce kişi de sağlık hizmetlerine ulaşım imkanını kaybetti. Bu en temel hak olan yaşama hakkının insanların elinden alınmasıdır. Bunlara bir an önce son verilmeli."