BM'den Gambiya Açıklaması

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Batı Afrika ülkesi Gambiya'da devlet başkanı seçimi sonrası patak veren siyasi kriz nedeniyle çoğunluğu çocuk yaklaşık 45 bin kişinin Senegal'e sığındığını duyurdu.



BMMYK Sözcüsü Babar Baloch, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Gambiya'daki siyasi belirsizlik ve gerilim, binlerce kişiyi evlerini etmeye zorluyor. Gelecek bir kaç gün kritik olacak. Eğer mevcut kriz çözüme ulaştırılamazsa çok daha fazla insan ülkeden ayrılacak." dedi.



Senegal hükümetinin 100 bin sığınmacıya yetecek kadar gıda ve diğer temel ihtiyaçlar için hazırlık yaptığını aktaran Baloch, 1 Ocak'tan bu yana ülkeyi terk eden sığınmacı sayısının 45 bine ulaştığını belirtti.



Sözcü Baloch, sığınmacıların neredeyse yüzde 75'ini kadınların refakatinde olan çocukların oluşturduğunu, BMMYK ekibinin bu sığınmacılara yardım için Senegal'de hazır bekletildiğini sözlerine ekledi.



Gambiya'da aralık ayında yapılan devlet başkanı seçiminin ardından başta yenilgisini kabul eden Yahya Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz kararı almış ve kendisine yönelik iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti.



Görevi Barrow'a devretmesi gereken Jammeh, bunu reddederek ülkede 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmiş ve OHAL'in anayasal bir krizi ve iktidar boşluğunu önleyeceğini savunmuştu.



Senegal ordu birliklerinin, dün akşam Gambiya'da devlet başkanlığının Adama Barrow'a geçişinin sağlanması için askeri müdahale başlattığı duyurulmuştu.



Gambiya'nın yeni Devlet Başkanı Adama Barrow ise bulunduğu Senegal'den ülkesine dönerek yeni hükümeti kuracağını açıklamıştı.