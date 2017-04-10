BM'den AB'ye "Sığınmacıları Macaristan'a Geri Yollamayın" Çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu (UNHCR), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere mültecileri Macaristan'a geri yollamama çağrısında bulundu.



UNHCR tarafından yapılan açıklamada, AB ülkelerinden, Macar hükümeti, mülteciler ve sığınmacıların zorunlu gözaltında tutulması kararını uluslararası hukuk ve AB kanunu ile uyumlu hale getirene kadar mültecileri bu ülkeye geri yollamamaları istendi.



Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 28 Mart'tan beri aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacıların jiletli tel örgüyle çevirili konteynerlerde iltica başvuruları neticeleninceye kadar tutuldukları belirtilen açıklamada, "7 Nisan'dan beri aralarında 4 refakatsiz çocuğun da bulunduğu 110 kişi ve çocuklu aile bölgede tutuluyor." bilgisi paylaşıldı.



BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, konuyla ilgili, Macaristan'daki sığınmacıların durumunun daha önce de endişe verici olduğunu, son dönemde atılan adımların durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi.



Grandi, "Macaristan, mülteci politikasını AB ve uluslararası hukukla uyumlu hale getirmediği sürece üye ülkelere Dublin Anlaşması kapsamında sığınmacıların geri yollanması uygulamasını askıya almaları çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.



UNCHR Sözcüsü Cecile Pouilly de AB'de bu tür çağrıların çok nadiren gerçekleştirildiğini, sığınmacıların geri yollanmaması çağrısının en son 2012 yılında yine Macaristan'a karşı yapıldığını hatırlattı.



Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler



Sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçmek için kullandığı en önemli güzergahlardan Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.



Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Hükümet, Balkan ülkelerinde sığınmacı krizi konusundaki belirsizlik dolayısıyla geçen yıl 9 Mart'ta sınırlarındaki güvenlik önlemlerini artırıp ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.



Parlamento, 7 Mart'ta kabul ettiği yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulmasını zorunlu kılmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağını belirtmişti.



Sivil toplum kuruluşları, Macar güvenlik güçlerini, ülkeye giren sığınmacılara şiddet uygulayarak onları Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.