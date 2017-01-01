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BM'de Yeni Dönem
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BM'de Yeni Dönem

Yeni yılın girmesiyle birlikte Antonio Guterres, BM Genel Sekreterliği görevine resmen başladı.

BM'de Yeni Dönem

Yeni yılın girmesiyle birlikte Antonio Guterres, BM Genel Sekreterliği görevine resmen başladı.

Kaynak: Dunya.com