Rusya, BM'de İdlib Saldırısının Soruşturulma Tasarısını Veto Etti

BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya, Suriye'deki kimyasal gaz saldırısının BM tarafından soruşturulması teklifini veto etti.

KINAMA VE DENETLEME İÇERİYORDU

Teklif, Suriye'de kimyasal silah kullanımı kınama ve gözlemcilere Suriye'nin askeri tesislerini denetleme talebi sunmasını öngörüyordu.

ABD, İNGİLTERE VE FRANSA HAZIRLAMIŞTI

Rusya'nın veto etmesi üzerine reddedilen teklif, 4 Nisan'da İdlib'de gerçekleşen saldırıda Suriye devleti tarafından kimyasal gaz kullanıldığı suçlaması üzerine ABD, İngiltere ve Fransa tarafından hazırlanmıştı.