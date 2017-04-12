Rusya, BM'de İdlib Saldırısının Soruşturulma Tasarısını Veto Etti
BM Güvenlik Konseyi'nde görüşülen, Suriye'deki kimyasal gaz saldırısının BM tarafından soruşturulması teklifi, Rusya'nın vetosu nedeniyle kabul edilmedi.
BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya, Suriye'deki kimyasal gaz saldırısının BM tarafından soruşturulması teklifini veto etti.
KINAMA VE DENETLEME İÇERİYORDU
Teklif, Suriye'de kimyasal silah kullanımı kınama ve gözlemcilere Suriye'nin askeri tesislerini denetleme talebi sunmasını öngörüyordu.
ABD, İNGİLTERE VE FRANSA HAZIRLAMIŞTI
Rusya'nın veto etmesi üzerine reddedilen teklif, 4 Nisan'da İdlib'de gerçekleşen saldırıda Suriye devleti tarafından kimyasal gaz kullanıldığı suçlaması üzerine ABD, İngiltere ve Fransa tarafından hazırlanmıştı.