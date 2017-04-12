BM'de İdlib Saldırısını Soruşturma Tasarısına Rusya Vetosu

BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya, Suriye'deki kimyasal gaz saldırısının BM tarafından soruşturulması teklifini veto etti.



Suriye'de kimyasal silah kullanımı kınama ve gözlemcilere Suriye'nin askeri tesislerini denetleme talebi sunması öngörülen teklif, Rusya'nın veto etmesi üzerine reddedildi.



Teklif, 4 Nisan'da İdlib'de gerçekleşen saldırıda Suriye devleti tarafından kimyasal gaz kullanıldığı suçlaması üzerine ABD, İngiltere ve Fransa tarafından hazırlanmıştı. - İstanbul