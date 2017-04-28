BM Bayrağı Altında Soykırım" Konferansı
Srebrenitsa'da Boşnakların maruz kaldığı soykırımın yakın tanığı Hasan Nuhanoviç, "Bizim durumumuzdan Birleşmiş Milletle sorumludur.
Srebrenitsa'da Boşnakların maruz kaldığı soykırımın yakın tanığı Hasan Nuhanoviç, "Bizim durumumuzdan Birleşmiş Milletle sorumludur. Çünkü orada, Srebrenitsa'da Birleşmiş Milletlerin bayrağı vardı. Fakat o bayrağın altında soykırım yapıldı." dedi.
Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Marmara Üniversitesi desteğiyle "Birleşmiş Milletler Bayrağı Altında Soykırım" başlığıyla bir konferans düzenledi.
Üniversitenin Anadoluhisarı Yerleşkesinde bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans salonundaki etkinliğe, Srebrenitsa'da Boşnakların maruz kaldığı soykırımın yakın tanığı Hasan Nuhanoviç, Dekan Vekili Prof. Dr. Nail Yılmaz ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Konferans öncesi AA muhabirine konuşan Nuhanoviç, Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı'nın davetlisi olarak, pazar günü Kartal'da açılışı yapılacak "Srebrenitsa Soykırım Anıtı" töreni vesilesiyle Türkiye'ye geldiğini söyledi.
Bu süre zarfında aynı başlık altında 3 ayrı konferans vereceğini söyleyen Nuhanoviç, şöyle konuştu:
"Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı'na daveti ve bu organizasyonu düzenledikleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Gördüğüm kadarıyla bu projeyi başlatan hocalar, üst düzey eğitimli ve başarılı insanlar. Kendi istekleriyle böyle bir aktivite başlattıkları için özellikle teşekkür ediyorum. Siyasal Bilgiler Fakültesinde böyle bir program düzenlenmesini çok uygun buluyorum; çünkü burada bu konuyla ilgili de eğitim veriliyor. Benim esas konum her zaman Srebrenitsa soykırımı oluyor. ya da daha doğrusu Boşnaklar üzerinde yapılan soykırım. Fakat bu konu içerisinde, en çok uluslararası toplumun rolü hakkında konuşuluyor. Çünkü bir millet soykırıma karşı hiçbir şey yapamazsa, o zaman Birleşmiş Milletler kuralına göre her BM üyesi devlet, soykırımı durdurmak için sorumludur; bu uluslararası bir yasa. Bu teorik olarak ve kağıt üzerinde de geçiyor."
"Bizim durumumuzdan Birleşmiş Milletle sorumludur" diyen Nuhanoviç, "Çünkü orada, Srebrenitsa'da Birleşmiş Milletlerin bayrağı vardı. Fakat o bayrağın altında soykırım yapıldı. O yüzden ben kitabıma öyle bir isim koydum, 'Birleşmiş Milletler Bayrağı Altında Soykırım'. Orada Fransa, İngiltere ve Hollanda güçleri vardı, Srebrenitsa'da bulunuyorlardı ve aralarında iş birliği yaptılar, bu ülkeler." ifadelerini kullandı.
Nuhanoviç, bunları genel olarak söylediğini ve şahsi hikayesinin ise farklı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Benim hikayem ise şöyle. Benim annem, babam, erkek kardeşim ve amcam aynı soykırımda öldürüldü. Onlar ne şekilde öldürüldü, Hollanda güçlerinin baktığı alanda onları kovdular ve Sırplara teslim edildiler. Beni kovmadılar çünkü ben Birleşmiş Milletler için tercümanlık yapıyordum. Ben de o anda hayatta kalacağıma inanmıyordum ama böyle bir kısmet oldu ve hayatta kaldım. Bu kısa bir versiyon, konferansta öğrencilere daha detaylı anlatacağım. İngiltere'ye gittiğim zaman, onlara açıkça bütün şeyler için siz sorumlusunuz, şimdi sizden yardım istiyoruz, şimdi yardımcı olabilirsiniz diyorum. Fransa'da Paris'te de onlara aynı şeyi söylüyorum, yani beni dinlemek isteyenlere söylüyorum. Washington'a gittiğimde de aynı şeyleri tekrar ettim, bütün bu şeyler için sorumlusunuz ve şimdi bize yardımcı olabilirsiniz. Şimdi aynı şeyi Türkiye'de de söylüyorum, yani bize yardımcı olabilirsiniz. O zaman soykırım yapıldığı anda, bir şey yapmayanlar şimdi yardımcı olabilirler. Çünkü bu hikayenin sonu hala gelmedi. Bosna Hersek devleti kalacak mı kalmayacak mı, parçalanacak mı durumu, söz konusu şu an. ve o konuda Bosna Hersek tek bir devlet olarak kalsın diye, yardımınıza ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü ben savaşta ve soykırımda zarar gören biri olarak ben, Bosna'da yaşıyorum ve orada hayat devam ediyor. Fakat Bosna Hersek parçalanacak mı belli değil ve hala böyle fikirler dolaşıyor; bu bir şekilde soykırımın devamı anlamına geliyor."
Konferansta ilk olarak Nuhanoviç'in hayatı ve Srebrenitsa soykırımını anlatan bir film gösterimi yapıldı. Ardından konferans, Nuhanoviç'in sunumuyla devam etti.
Nuhanoviç tarafından verilmesi planlanan konferanslardan bir diğeri, bu akşam saat 19.00'da Bayrampaşa'daki Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde, sonuncusu ise 29 Nisan Cumartesi Günü saat 19.00'da Kartal'daki Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.
'Srebrenica Soykırım Anıtı'nın açılışının ise 30 Nisan Pazar Günü Saat 14.00'te Kartal Meydanında yapılacağı belirtildi.