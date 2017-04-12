BM Barışı Koruma Misyonlarında Cinsel İstismar İddiaları

PORT-AU- Birleşmiş Milletler'in (BM) barışı koruma ve diğer misyonlarında görev alan personeli hakkında son 12 yılda yaklaşık 2 bin cinsel taciz ve istismar suçlaması ortaya atıldı.



Associated Press haber ajansı, konu hakkında yürüttüğü soruşturmada başta barışı koruma misyonlarında görev yapan askeri personel olmak üzere BM görevlileri hakkında dünya genelinde yaklaşık 2 bin cinsel taciz ve istismar iddiası bulunduğunu, bunlardan 300'den fazlasında mağdurların çocuklar olduğunu bildirdi.



Soruşturma kapsamında özel olarak Haiti'de BM Barış Gücünün parçası olarak görev yapan Sri Lankalı askerlerle ilgili ortaya atılan cinsel taciz skandalını mercek altına alan AP muhabirleri, 2004-2007 yılları arasında Haitili 9 çocuğun, ülkede görevli 134 Sri Lankalı asker tarafından fuhuş yapmaya zorlanarak cinsel istismara uğradığını ortaya koyan kurum içi bir BM raporuna ulaştı.



Raporda konu edilen askerlerden hala görevdeki 114'ünün raporun hazırlanmasından bir süre önce ülkelerine geri gönderildiği, hiçbirinin iddialarla ilgili yargılanmadığı anlaşıldı.



Öte yandan ülkede cinsel taciz iddialarının bununla sınırlı kalmadığı, düzinelerce Haitili kadın ve çocuğun barış gücü askerlerinin tecavüzüne uğradığı, yoksulluk ve istikrarsız koşullar altında hayatta kalabilmek için fuhuşa zorlandığı belirtildi.



Ülkede 2004-2016 arasında BM personelinin karıştığı 150 cinsel taciz vakası yaşandığı, iddialarla ilgili Sri Lanka dışında, Bangladeş, Brezilya, Ürdün, Nijerya, Pakistan ve Uruguay vatandaşlarının suçlandığı kaydedildi.



Bu tür suçlamalarda yargılama yetkisi personelin vatandaşı olduğu ülkeye ait olduğundan BM organları doğrudan harekete geçemiyor. Suçlanan kişilerden pek azı kendi ülkesinde yargı karşısına çıkarılıyor.



BM barış gücü askerleri Haiti'ye 2004 yılında ülkenin seçilmiş Devlet Başkanı Jean-Bertrand Aristide'nin devrilmesine yol açan darbenin ardından istikrarı sağlamak üzere gelmişti.