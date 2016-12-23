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Bm: Akdeniz'de 5 Binden Fazla Kişi Öldü
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Bm: Akdeniz'de 5 Binden Fazla Kişi Öldü
23 Aralık 2016 Cuma 13:27
Birleşmiş Milletler, dün Akdeniz'de 100 sığınmacının boğulduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler, dün Akdeniz'de 100 sığınmacının boğulduğunu açıkladı
Kaynak:
Dunya.com
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