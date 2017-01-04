Bm: "5 Milyondan Fazla İnsan Temiz Suya Ulaşamıyor"

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin başkenti Şam'da 5 milyondan fazla kişinin temiz suya ulaşamadığını bildirdi.



BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında Suriye'deki duruma değindi. Suriye'nin başkenti Şam'da 5 milyondan fazla kişinin 22 Aralık'tan beri temiz suya direkt ulaşamadığını ifade eden Dujarric, su sağlama tesislerinin kasti olarak hedef alındığını dile getirdi. BM Sözcüsü, BM'nin adli tıp ve bu saldırıları gerçekleştirenleri belirlemek gibi bir yeteneğinin bulunmadığını kaydederek, belgelerin, bombardımanı ve kuyulara sabotaj düzenlendiğini gözler önüne serdiğini bildirdi.



BM'nin bazı kuyuları iyileştirdiğini ve Şam çevresinde günlük su ihtiyacının üçte birini karşıladığını kaydeden BM Sözcüsü, "Bu kuyular, Şam'ın ihtiyaç duyduğu suyun tek kaynağı" ifadelerini kullandı. Halep konusundaki endişelerini de dile getiren Stephane Dujarric, 116 bin kişinin yaşadığı bölgeleri terk ettiğini hatırlattı. Halep'teki yıkımın da oldukça büyük olduğunu belirten Dujarric, kentin sağlık hizmetleri, eğitim sistemi, içme suyu ve tesisat alanlarında büyük bir yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. - NEW YORK