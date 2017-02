Bluetooth ile Dosya Gönderme!

Artık her telefonda ve birçok PC'de yer alan Bluetooth teknolojisi, verilerinizi kablo bağlantısını gerek kalmadan aktarmanıza izin veriyor. Bluetooth sayesinde dosyalarınızı cihazlarınız arasında rahatça gönderip alabiliyorsunuz.



Peki Bluetooth'tan nasıl faydalanabilir, kablosuz olarak nasıl dosya gönderip alabilirsiniz?



Kablonun ne kötülüğü var?



Kablo kullanmanın elbette bir zararı yok ancak her zaman en uygun seçenek olmayabilir. Örneğin PC'nizin boşta USB portu olmayabilir veya her zaman yakınınızda bir kablo bulamayabilirsiniz. Sebep hangisi olursa olsun, Bluetooth ile bağlanmak oldukça kolay. İlk kurulumu yaptıktan sonra çoğu zaman her şeyi otomatik hale getirebilirsiniz.



Nasıl bağlanacaksınız?



Öncelikle iki cihazda da Bluetooth'u açmanız gerekiyor



Android'li telefonların çoğunda bunu Hızlı Ayarlar menüsünden yapabilirsiniz. Buradan yapamıyorsanız, Ayarlar menüsünde Bluetooth'u bulacaksınız. iOS'ta Ayarlar'ı açın ve Genel başlığı altında Bluetooth'u arayın. Bluetooth'u etkin hale getirdiğinizde durum çubuğunda Bluetooth simgesini göreceksiniz.



Windows 7'de Başlat Menüsü > Cihazlar ve Yazıcılar > Yeni Bir Cihaz Ekle yolunu izleyin. Windows 10'da ise Başlat Menüsünü açın ve Bluetooth yazın. Bluetooth Ayarları üzerine tıklayın. Bluetooth kapalı ise açın ve Eşleştir'i seçin.



Ekranda beliren yönergeleri izleyin, sizden bir kodu doğrulamanız istenebilir. Bunu yaptıktan sonra telefonunuz PC'ye otomatik olarak bağlanacak. Bu kadar basit. Bağlantı, Bluetooth'u kapatana kadar veya cihazlardan birini kapatana kadar etkin kalacaktır. Bluetooth, kısa menzilli bir teknoloji olduğundan telefon, PC'nize 10 metreden yakın olmalıdır. PC'lerin ve laptop'ların çoğunun menzili, 100 metreye kadar çıkabilir.



