Blues Night: Can Gox - Yavuzcan Çetin ve Sahte Rakı
Can Gox, Sahte Rakı, Yavuzcan Çetin ve Fermuar aynı sahnede Rock'n Roll ve Blues tavanda!
Can Gox, Sahte Rakı, Yavuzcan Çetin ve Fermuar aynı sahnede Rock'n Roll ve Blues tavanda!
Can Gox
16 yaşından itibaren İstanbul'un çeşitli mekanlarında şarkı söylemeye başlayan Can Gox, Randy Esen, Nükhet Ruacan, E. Ali Perret, Aydın Esen, Mike Wilkens, L. Butch Morris, Neşet Ruacan gibi değerli eğitmenlerle yaşadığı paylaşım ve birikimi sahne performansına yansıtmayı müzikal felsefe olarak amaç edindi.
2000 senesinde kurulan Blues-Mobil Swing/Jump Blues ile yola çıkan Can Gox, daha sonra seslendirdiği beste ve yorumları ile dizi filmlerde duyuldu.
Dizi Filmler
"İtirazım Var" – Müslüm Gürses / TRT Şubat Dizisi
Dal Goncayı Bir Sabah / Beste - Şubat Dizisi
Haydar Haydar / Neşet Ertaş - Kuzey Güney Dizisi
Film Müziği
Kaybedenler Kulübü (2011)
Labirent (2012)
Sahte Rakı
2005 yılından bu yana Türkiye'de Rock'n Roll ve Blues müziğin en iddialı temsilcilerinden olan Sahte Rakı, ilgi çeken canlı performanslarıyla kısa sürede ününü İstanbul dışına taşırarak Ankara, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Samsun, Çanakkale gibi şehirlerde konserler verdi.
2007 yılında İstanbul Parkorman'da dünyaca ünlü grup The Commitments'ın ön grubu olarak sahne alan Sahte Rakı, performanslarındaki tiyatral sunum ve sahne şovları ile, Rock 7/24 sitesi tarafından "En İyi Blues ve Rock'n Roll Grubu" ödülüne layık görüldü. Grup 2008 yılındaki Blues Festivali kapsamında John Lee Hooker Jr. Band ile yaptığı jam session ile festival kapsamında gerçekleştirilen en iyi performanslardan birine imza attı.
2012 yılında Balkanların en büyük Blues festivali olan "Mostar Blues Festivali"nde, festivale Türkiye'den katılan ilk grup olarak ülkesini sıkı bir performansla temsil etti. 2013 yılı yazında ise Dış İşleri Bakanlığı ve THY sponsorluğunda Hırvatistan'da gerçekleştirilen Split Blues Festivalinde yer alarak yerel medyada konserin en çok konuşulan konuğu oldu. 2016'da ilk EP'si "Mostar Kayıtlarını" digital ortamda piyasaya sürdü.
Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde birlerce kişiye sesini duyurmaya devam eden Sahte Rakı Blues & Rock'n Roll Band, 8 kişilik zengin kadrosuyla ustalardan derlediği eserlerin yanında kendi bestelerini de güçlü yorumu ile harmanlayıp dinleyicilerine doyumsuz bir Rock'n Roll ve Blues şöleni sunuyor.Yavuzcan ÇetinTürkiye'nin en başarılı gitaristlerinden Yavuz Çetin'i oğlu Yavuzcan, müziğe onun kaldığı yerden devam ediyor. Babasının gitarıyla sahneye çıkan Yavuzcan "Bu sadece başlangıç" diyor.BB King, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan ve Eric Clapton sahnede Yavuzcan Çetin ile hayat buluyor.
Fermuar
Fermuar, 2015 yılında İstanbul'da kurulan bir Türkçe Rock müzik grubudur. Grup, vokalist Berat Güleryüz, gitarist Barış Dicle Sözbir, bas gitarist Emre Arslan ve baterist Halef Binici'den oluşmaktadır.
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Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : garajistanbul
Mekan Adresi : Tomtom Mah. Yeni Çarşı Cad. Kaymakam Reşat Bey Sok. No: 11/A
Başlangıç Saati : 14.04.2017 21: 30: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 30: 00
Kategori : Blues Night: Can Gox - Yavuzcan Çetin ve Sahte Rakı
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır