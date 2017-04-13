Blue, Belgeselinin Galası Yapıldı!

Galaya belgeselde yer alan Batu Mutlugil, Ercan Saatçi, Gür Akad, Tanju Eksek, Zafer Şanlı, Gültekin Kaçar gibi o dönemin önemli müzisyenlerinin yanı sıra, Harun Tekin, Melisa Sözen, Melis Danişmend, Aylin Aslım, Yavuz Çetin'in oğlu Yavuzcan Çetin ve Kerim Çaplı'nın oğlu Ahmet Çaplı da katıldı. Galaya katılanlara duygusal ve nostaljik anlar yaşatan "Blue", müzik ve sinema yazarlarının da büyük beğenisini topladı.

Galadan sonra yakında kapanacak olan Hayal Kahvesi'nde Hayat Bu Kapağın Altında desteğiyle yapılan partiye ünlü oyuncular Özge Özpirinççi, Selin Sekerci, Burak Yamantürk, Rıza Kocaoğlu, Serkan Keskin, Berk Hakman, Selen Uçer, Akasya Aslıtürkmen ve Defne Halman katıldı. Sahneye Yavuz Çetin'in müzisyen oğlu Yavuzcan Çetin ile beraber Blue Blues Band grubunun yaşayan üyesi Batu Mutlugil çıktı. Batu Mutlugil Yavuz'dan yıllar sonra Yavuz'un oğlu Yavuzcan ile sahnede olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Sonrasında sahneye belgeselde de yer alan efsane müzisyen Erkan Oğur çıktı. Müzik ve sinemaseverlere Blue Blues Band şarkıları ile unutulmaz bir gece yaşattılar.

Dünya prömiyerini Salı akşamı 36. İstanbul Film Festivali'nde yapan ve festival biletleri günler öncesinden tükenen "Blue" 21 Nisan 2017'de de vizyona girerek tüm sinema ve müzikseverlerle buluşacak.

1990'larda Türkiye'de rock dünyasına damgasını vurmuş ve sahne performanslarıyla efsaneleşmiş Blue Blues Band'ın hikâyesini beyazperdeye aktaran "Blue" belgeseli 36. İstanbul Film Festivali'ninde Ulusal Belgesel Yarışması'nda yer alıyor. Hem dönemlerini hem de kendilerinden sonra gelen müzisyenleri etkilemiş ve kendilerine hayran bırakmış Blue Blues Band'in iki dâhi müzisyeni Yavuz Çetin ile Kerim Çaplı'nın hayatları, müzikal performansları ve trajik sonları, tanıklıklar ve orijinal kayıtlarla bu belgeselde yer alıyor.