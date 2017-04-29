Blu

Arthur Schnitzler'in "Der Reigen" isimli eserinden 1998 yılında David Hare tarafından adapte edilen "BLU" modern çağda toplumun içinde bulunduğu aşk-seks dilemmasına, sosyal sınıf ve de arzu ilişkilerine odaklanıyor.

Blu

Arthur Schnitzler'in "Der Reigen" isimli eserinden 1998 yılında David Hare tarafından adapte edilen "BLU" modern çağda toplumun içinde bulunduğu aşk-seks dilemmasına, sosyal sınıf ve de arzu ilişkilerine odaklanıyor. Cinselliğe dair normları Freud'un teorileriyle mercek altına alıp seksüel karşılaşmalar üzerinden inşa eden eser 10 farklı karakter aracılığıyla tüm sınıf farklılıklarını eşit hale getiriyor. Carl Gustav Jung, ses diyaloğu üzerinden rejilendirilen oyun yasak düşünceleri de ses çıkararak tanımlıyor.


Süre: 110 dk


Yaş Sınırı: 18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Çeviren: Can Remzi Ergen


Işık: Ayşe Ayter


Kostüm: Hakan Bahar


Oyuncular: Elçin Afacan, Serkan Rutkay Ayıköz, Nazlı Benan Özkaya, Can Remzi Ergen, Ayşe Özköylü, Barbaros Ergün, Dilhan Naz Özgülüş, Zehra Bilgin, Emre Yetim, Peral Filiz, Gamze Dar, Ozan Erdönmez


Yazan: David Hare


Yöneten: Meltem Cumbul


Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com/

18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Toy İstanbul

Mekan Adresi : Maçka Gmall Harbiye, Kadirgalar Cad. No: 3

Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Blu

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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