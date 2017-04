Arthur Schnitzler'in "Der Reigen" isimli eserinden 1998 yılında David Hare tarafından adapte edilen "BLU" modern çağda toplumun içinde bulunduğu aşk-seks dilemmasına, sosyal sınıf ve de arzu ilişkilerine odaklanıyor. Cinselliğe dair normları Freud'un teorileriyle mercek altına alıp seksüel karşılaşmalar üzerinden inşa eden eser 10 farklı karakter aracılığıyla tüm sınıf farklılıklarını eşit hale getiriyor. Carl Gustav Jung, ses diyaloğu üzerinden rejilendirilen oyun yasak düşünceleri de ses çıkararak tanımlıyor.





Süre: 110 dk





Yaş Sınırı: 18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Çeviren: Can Remzi Ergen





Işık: Ayşe Ayter





Kostüm: Hakan Bahar





Oyuncular: Elçin Afacan, Serkan Rutkay Ayıköz, Nazlı Benan Özkaya, Can Remzi Ergen, Ayşe Özköylü, Barbaros Ergün, Dilhan Naz Özgülüş, Zehra Bilgin, Emre Yetim, Peral Filiz, Gamze Dar, Ozan Erdönmez





Yazan: David Hare





Yöneten: Meltem Cumbul





Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com/



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Toy İstanbul



Mekan Adresi : Maçka Gmall Harbiye, Kadirgalar Cad. No: 3



Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Blu



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır