Blogger ForumuYer: Beşiktaş Güney Kampüsü



Tarih: 07/01/2017



Saat: 12: 30



7 Ocak 2017 Cumartesi günü saat 12: 30-16: 00 saatleri arasında Türkiye blog yazarları Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Kampüsü'nde Blogger Forumu'nda bir araya geliyor.



Türkiye'nin blog ekosistemi, bir süre sosyal ağların baskısı altında kalsa da büyümeye devam ediyor. Ülkemizde farklı konularda sayısız içerik üreten blog yazarları bulunuyor. Bloglar bilgi ve deneyim paylaşımıyla da satın alma kararları etkiliyor. Doğal (native) reklam uygulamalarının yaygınlaşıyor olması önümüzdeki yıllarda blogların yıldızını daha da parlatacak.



7 Ocak 2017 Cumartesi günü saat 12: 30-16: 00 saatleri arasında Türkiye blog yazarları Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Kampüsü'nde Blogger Forumu'nda bir araya gelerek blog atmosferinde konuşulanları değerlendiriyor.



Bloggerlar sorunlarını tartışıp çözüm önerilerini müzakere, edecekler. Tüm bloggerları Blogger Forumu'na davet ediyoruz.



Forum, blog yazarları dışında kayıt olan serbest katılımcılara da açıktır.



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